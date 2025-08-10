uma parceria com o Jornal Expresso
11/08/2025

Memória | 11-08-2025 00:04

José Manuel Constantino

José Manuel Constantino
MEMÓRIA
Faleceu dia 11 de Agosto de 2024 com 74 anos

Natural de Santarém, foi presidente do Comité Olímpico de Portugal durante mais de uma década. Foi o primeiro licenciado em Educação Física (1975) a presidir ao COP, depois de uma vasta experiência na docência. Com vários livros e artigos publicados sobre desporto, era um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal. Atleta federado de futebol nos Leões de Santarém (1962-1967), chegou ao dirigismo apenas em 1985 como secretário técnico da direcção do Sport Algés e Dafundo, passando posteriormente a assessor da direcção da Federação Portuguesa de Halterofilismo (1986-1990). Foi Presidente da Confederação do Desporto de Portugal e do Instituto do Desporto de Portugal (IDP). Foi membro do Conselho de Fundadores da Fundação do Desporto e integrou o Conselho Superior do Desporto. Foi também presidente da Comissão de Coordenação Nacional do Ano Europeu de Educação pelo Desporto. Foi personalidade do Ano O MIRANTE em 2021.

