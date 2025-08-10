José Manuel Constantino

Natural de Santarém, foi presidente do Comité Olímpico de Portugal durante mais de uma década. Foi o primeiro licenciado em Educação Física (1975) a presidir ao COP, depois de uma vasta experiência na docência. Com vários livros e artigos publicados sobre desporto, era um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal. Atleta federado de futebol nos Leões de Santarém (1962-1967), chegou ao dirigismo apenas em 1985 como secretário técnico da direcção do Sport Algés e Dafundo, passando posteriormente a assessor da direcção da Federação Portuguesa de Halterofilismo (1986-1990). Foi Presidente da Confederação do Desporto de Portugal e do Instituto do Desporto de Portugal (IDP). Foi membro do Conselho de Fundadores da Fundação do Desporto e integrou o Conselho Superior do Desporto. Foi também presidente da Comissão de Coordenação Nacional do Ano Europeu de Educação pelo Desporto. Foi personalidade do Ano O MIRANTE em 2021.