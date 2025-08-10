Memória | 11-08-2025 00:03
Manuel José Nalha
MEMÓRIA
Faleceu a 11 de Agosto de 2022 com 89 anos
Mecânico de profissão, era conhecido por ter sido durante alguns anos, comandante dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, corporação para onde entrou aos 16 anos.
