uma parceria com o Jornal Expresso
16/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 16-08-2025 00:05

Manuel Jarego

Manuel Jarego
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu dia 16 de Agosto de 2021 com 72 anos

Foi vereador do PSD na câmara municipal do Cartaxo, entre 2005 e 2009, sendo reconhecido como uma pessoa que fez da sua passagem pela política local, um espaço para o encontro de vontades e de luta pela qualidade de vida da população.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino