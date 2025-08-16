Natural da Carvalha, freguesia de S. Tiago dos Velhos, Francisco do Vale Antunes era Técnico Oficial de Contas. Iniciou o seu percurso autárquico na década de 80, nas assembleias de freguesia de Alverca do Ribatejo e do Sobralinho. Foi vereador a tempo inteiro na Câmara de Vila Franca de Xira entre 2001 e 2013 desempenhando também o cargo de presidente dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento daquele município, de 2005 a 2013. Antes trabalhou nas empresas Macol e Cargill. Foi um dos fundadores do Clube Recreativo do Torrão (Sobralinho) e integrou os órgãos directivos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos.