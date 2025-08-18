uma parceria com o Jornal Expresso
19/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Memória | 19-08-2025 00:05

José Pinhal

José Pinhal
MEMÓRIA
Faleceu a 19 de Agosto de 2024, com 78 anos

Comerciante de Ourivesaria, Chamusca. Foi dinamizador cultural, dirigente desportivo e associativo desde muito novo. Foi ainda cantor e autor de canções e fados. É autor de «Linda vila portuguesa», uma canção que se tornou uma espécie de hino da Chamusca.

