Memória | 19-08-2025 00:05
José Pinhal
MEMÓRIA
Faleceu a 19 de Agosto de 2024, com 78 anos
Comerciante de Ourivesaria, Chamusca. Foi dinamizador cultural, dirigente desportivo e associativo desde muito novo. Foi ainda cantor e autor de canções e fados. É autor de «Linda vila portuguesa», uma canção que se tornou uma espécie de hino da Chamusca.
