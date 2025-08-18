uma parceria com o Jornal Expresso
19/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Memória | 19-08-2025 00:04

Mário Duarte

MEMÓRIA
Faleceu a 19 de Agosto de 2020, com 60 anos

Era vigário da paróquia de Tomar. Em 2010 foi distinguido com o Prémio Personalidade do Ano de O MIRANTE na área da Cidadania. Mário Duarte fez o noviciado em Itália, estudou Teologia em Inglaterra e foi missionário na África do Sul na altura da transição do regime de apartheid para a democracia. Em Tomar, onde estava há 25 anos, o seu trabalho era elogiado e considerado inovador.

