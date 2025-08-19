uma parceria com o Jornal Expresso
20/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 20-08-2025 00:05

Carlos da Gama Empis

Carlos da Gama Empis
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu em 20 de Agosto de 2021 com 72 anos

Carlos Empis foi bandarilheiro, cavaleiro praticante, cabo dos Forcados Amadores de Santarém, apoderado de vários toureiros como João Moura ou João Salgueiro, e também exerceu funções de director de corrida nas praças de touros de Santarém, Campo Pequeno, Nazaré e Moita. Nas últimas duas décadas da sua vida passou a dedicar mais tempo à agricultura, que era uma das suas paixões. Natural de Porto de Muge, vivia em Santarém e tinha raízes na Chamusca e em Valada (Cartaxo). O seu avô foi um dos principais impulsionadores da construção da praça de toiros da Chamusca. Dizia que ao enfrentar os toiros aprendeu a ser determinado e que os toiros o ensinaram a ter coração.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino