Carlos da Gama Empis

Carlos Empis foi bandarilheiro, cavaleiro praticante, cabo dos Forcados Amadores de Santarém, apoderado de vários toureiros como João Moura ou João Salgueiro, e também exerceu funções de director de corrida nas praças de touros de Santarém, Campo Pequeno, Nazaré e Moita. Nas últimas duas décadas da sua vida passou a dedicar mais tempo à agricultura, que era uma das suas paixões. Natural de Porto de Muge, vivia em Santarém e tinha raízes na Chamusca e em Valada (Cartaxo). O seu avô foi um dos principais impulsionadores da construção da praça de toiros da Chamusca. Dizia que ao enfrentar os toiros aprendeu a ser determinado e que os toiros o ensinaram a ter coração.