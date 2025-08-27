Memória | 28-08-2025 00:05
Carlos Velez
MEMÓRIA
Faleceu dia 28 de Agosto de 2020, com 82 anos
Carlos Velez trabalhou como controlador aéreo mas era conhecido como guitarrista. Aprendeu a tocar viola já adulto, aos 26 anos, e ao longo do seu percurso como músico acompanhou inúmeros fadistas, entre os quais Amália Rodrigues, Maria da Fé, Hermínia Silva, Nuno da Câmara Pereira, Ana Moura, Camané e Cidália Moreira. Natural de Lisboa, vivia em Santarém desde a adolescência, e cumpriu o Serviço Militar Obrigatório em Monte Real, Angola e Guiné Bissau. Foi emigrante, tendo trabalhado durante algum tempo no aeroporto de Orly, em França.
