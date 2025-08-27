uma parceria com o Jornal Expresso
Memória | 28-08-2025 00:04

Joaquim Henriques

MEMÓRIA
Faleceu dia 28 de Agosto de 2023 com 101 anos

Foi o primeiro presidente da Câmara de Alcanena após o 25 de Abril, entre 1976 e 1980 e depois entre 1983 e 1986. Deixou várias obras feitas no concelho como o mercado municipal, o quartel dos bombeiros, as piscinas municipais, entre outras.

