Memória | 28-08-2025 00:04
Joaquim Henriques
MEMÓRIA
Faleceu dia 28 de Agosto de 2023 com 101 anos
Foi o primeiro presidente da Câmara de Alcanena após o 25 de Abril, entre 1976 e 1980 e depois entre 1983 e 1986. Deixou várias obras feitas no concelho como o mercado municipal, o quartel dos bombeiros, as piscinas municipais, entre outras.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Vale Tejo
27-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino