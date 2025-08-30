Memória | 31-08-2025 00:05
Maria da Piedade Anselmo
MEMÓRIA
Faleceu a 31 de Agosto de 2017 com 98 anos
Poetisa popular natural de Abrantes foi costureira de profissão. Participou na criação da Universidade da Terceira Idade, que frequentou desde a sua fundação. Já com 90 anos decidiu aprender a utilizar computadores. Era conhecida através da sua poesia, que cultivava de forma militante e com grande sensibilidade. Em vida teve dois livros de poemas editados pela Associação Cultural Palha de Abrantes.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Vale Tejo
27-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino