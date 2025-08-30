uma parceria com o Jornal Expresso
31/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 31-08-2025 00:05

Maria da Piedade Anselmo

Maria da Piedade Anselmo
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 31 de Agosto de 2017 com 98 anos

Poetisa popular natural de Abrantes foi costureira de profissão. Participou na criação da Universidade da Terceira Idade, que frequentou desde a sua fundação. Já com 90 anos decidiu aprender a utilizar computadores. Era conhecida através da sua poesia, que cultivava de forma militante e com grande sensibilidade. Em vida teve dois livros de poemas editados pela Associação Cultural Palha de Abrantes.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino