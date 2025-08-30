Maria da Piedade Anselmo

Poetisa popular natural de Abrantes foi costureira de profissão. Participou na criação da Universidade da Terceira Idade, que frequentou desde a sua fundação. Já com 90 anos decidiu aprender a utilizar computadores. Era conhecida através da sua poesia, que cultivava de forma militante e com grande sensibilidade. Em vida teve dois livros de poemas editados pela Associação Cultural Palha de Abrantes.