Memória | 09-09-2025 00:05
Carlos Lima
MEMÓRIA
Faleceu a 9 de Setembro de 2020 com 70 anos
Era presidente do Grupo de Dadores de Sangue da Portela das Padeiras, em Santarém, cargo que ocupava há 22 anos.
