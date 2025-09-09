uma parceria com o Jornal Expresso
10/09/2025

Memória | 10-09-2025

Sebastião Nobre

Faleceu a 10 de Setembro de 2011 com 62 anos

Natural de Alcorochel, concelho de Torres Novas, o arquitecto Sebastão Nobre trabalhava na câmara municipal de Tomar. Na altura do seu falecimento era um dos últimos moradores da Praça da República, no centro histórico de Tomar. Era também actor amador e integrou o elenco do grupo de teatro "Fatias de Cá".

