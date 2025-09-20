João Gaspar

Foi membro da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira de 1976 a 1982 e de 1989 a 1997 e seu presidente entre 2004 e 2009. Militante do Partido Socialista, foi também vereador do município de 1982 a 1985 com o pelouro das obras municipais. Na cerimónia dos 45 anos do 25 de Abril, foi distinguido com a medalha de honra do município. Natural de Seiça, Ourém, iniciou a sua actividade profissional como vendedor de automóveis, tendo depois passado pela indústria metalo-mecânica e, mais tarde, pelo sector das acessibilidades, enquanto administrador de empresas como a Transportes Sul do Tejo, Soflusa e Sulbus.