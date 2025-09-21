uma parceria com o Jornal Expresso
22/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 22-09-2025 00:05

Adriano Ribeiro

Adriano Ribeiro
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 22 de Setembro de 2019 com 75 anos

Foi vereador na câmara municipal do Cartaxo e presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo. Nascido a 22 de Julho de 1944, foi também autarca em Valada do Ribatejo, presidente da Assembleia de Freguesia do Cartaxo e secretário do Executivo da Junta de Freguesia do Cartaxo.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar