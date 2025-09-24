José Manuel Casqueiro nasceu em 1944, na Várzea, Santarém. Aos 17 anos era já Regente Agrícola. Faleceu no Brasil, em Guarapari, no litoral do Espírito Santo, onde estava a montar uma empresa de exportação de artesanato e móveis rústicos regionais. Foi deputado independente pela AD e pelo PSD mas destacou-se como dirigente associativo na área da agricultura. Foi secretário-geral da Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP) entre 1974 e 1999 e foi também, durante vários anos, presidente da comissão organizadora da Feira Nacional de Agricultura em Santarém. A seguir ao 25 de Abril de 1974 foi um dos rostos da oposição à Reforma Agrária.