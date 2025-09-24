Memória | 25-09-2025 00:05
José Manuel Casqueiro
MEMÓRIA
Faleceu a 25 de Setembro de 2003 com 59 anos
José Manuel Casqueiro nasceu em 1944, na Várzea, Santarém. Aos 17 anos era já Regente Agrícola. Faleceu no Brasil, em Guarapari, no litoral do Espírito Santo, onde estava a montar uma empresa de exportação de artesanato e móveis rústicos regionais. Foi deputado independente pela AD e pelo PSD mas destacou-se como dirigente associativo na área da agricultura. Foi secretário-geral da Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP) entre 1974 e 1999 e foi também, durante vários anos, presidente da comissão organizadora da Feira Nacional de Agricultura em Santarém. A seguir ao 25 de Abril de 1974 foi um dos rostos da oposição à Reforma Agrária.
