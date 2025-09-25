Memória | 26-09-2025 00:05
Afonso de Oliveira Braz
MEMÓRIA
Faleceu dia 26 de Setembro de 2023 com 76 anos
Natural de Aveiras de Baixo (Azambuja), fez parte do executivo da Junta de Freguesia da Castanheira entre 1986 e 1997, tendo também estado ligado à direcção do Juventude da Castanheira, Associação de Promoção Social da Castanheira e aos bombeiros voluntários da vila.
