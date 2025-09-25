uma parceria com o Jornal Expresso
26/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
26-09-2025

Afonso de Oliveira Braz

Afonso de Oliveira Braz
Faleceu dia 26 de Setembro de 2023 com 76 anos

Natural de Aveiras de Baixo (Azambuja), fez parte do executivo da Junta de Freguesia da Castanheira entre 1986 e 1997, tendo também estado ligado à direcção do Juventude da Castanheira, Associação de Promoção Social da Castanheira e aos bombeiros voluntários da vila.

