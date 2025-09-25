uma parceria com o Jornal Expresso
26/09/2025

Memória | 26-09-2025

Faustino Ferreira

Faustino Ferreira
MEMÓRIA
Faleceu dia 26 de Setembro de 2023, com 69 anos

Militar de carreira aposentado foi fundador do clube desportivo São Roque, nome do bairro onde vivia em Almeirim. Foi também presidente do União de Almeirim, tendo assumido o clube numa altura em que este estava com uma crise directiva e com alguns problemas organizacionais. Era columbófilo desde 1976 e presidente da União Columbófila de Almeirim.

