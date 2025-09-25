Francisco Maurício

Professor de Matemática, exerceu em Almeirim e em Santarém, onde desempenhou o cargo de director da Escola Sá da Bandeira. Foi vice-presidente da Câmara municipal de Almeirim, durante parte do mandato de 2005/2019, eleito pelo PS, partido que abandonou. Fundou o Movimento Independente MICA através do qual se candidatou posteriormente, sem sucesso, a presidente da câmara. Deixou a vida política em 2012.