Memória | 26-09-2025 00:03

Francisco Maurício

MEMÓRIA
Faleceu a 26 de Setembro de 2022, com 70 anos

Professor de Matemática, exerceu em Almeirim e em Santarém, onde desempenhou o cargo de director da Escola Sá da Bandeira. Foi vice-presidente da Câmara municipal de Almeirim, durante parte do mandato de 2005/2019, eleito pelo PS, partido que abandonou. Fundou o Movimento Independente MICA através do qual se candidatou posteriormente, sem sucesso, a presidente da câmara. Deixou a vida política em 2012.

