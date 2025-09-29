Memória | 30-09-2025 00:05
José Fialho Ferro
MEMÓRIA
Faleceu no dia 30 de Setembro de 2023, com 79 anos
Natural de Montemor-o-Novo, foi autarca em Torres Novas e primeiro militante do Partido Socialista naquele concelho. Empresário e cidadão com grande sentido de comunidade, foi também presidente do Grupo Desportivo de Torres Novas.
