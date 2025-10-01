Memória | 02-10-2025 00:05
Francisco Vieira
MEMÓRIA
Faleceu a 2 de Outubro de 2017 com 60 anos
O empresário Francisco Vieira, natural da Cova da Iria, Fátima, foi presidente da ACISO (Associação Empresarial de Ourém e Fátima); presidente da Região de Turismo Leiria/Fátima e Director Executivo da Insignare - Associação de Ensino e Formação, entidade proprietária da Escola Profissional de Ourém e da Escola Profissional de Hotelaria de Fátima. Foi distinguido com o Prémio Personalidade do Ano de OMIRANTE - Associativismo, em 2016. Licenciado em História, era sobrinho-neto da irmã Lúcia, uma das três crianças das Aparições de Fátima.
