Memória | 07-10-2025 00:05
João Rosado
MEMÓRIA
Faleceu dia 7 de Outubro de 2010 com 47 anos
Foi forcado amador mas morreu a enfrentar um cancro. Pertencia ao Grupo de Forcados Amadores da Chamusca e era conhecido pela alcunha de João "Mula"
