07/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
07-10-2025 00:05

João Rosado

MEMÓRIA
Faleceu dia 7 de Outubro de 2010 com 47 anos

Foi forcado amador mas morreu a enfrentar um cancro. Pertencia ao Grupo de Forcados Amadores da Chamusca e era conhecido pela alcunha de João "Mula"

    Fotogaleria

