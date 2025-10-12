João Calado da Maia

Foi presidente da câmara municipal de Rio Maior, entre 1953 e 1963 e deputado da Assembleia Nacional, na XI Legislatura em 1973 e 25 de Abril de 1974. Foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior durante 54 anos; presidente da Mesa da União das Misericórdias; fundador do Círculo Cultural de Rio Maior - Coral e Orquestra Típica, e presidente do Grémio da Lavoura naquela localidade. Foi ainda fundador e fundador ou co-fundador de diversas instituições, tais como a Cooperativa dos Produtores de Carnes e Ovos, Adega Cooperativa de Rio Maior e Conferência de S. Vicente de Paulo.