Leonel Martinho do Rosário

Engenheiro civil e antigo vereador da Câmara de Santarém eleito pelo PS, entre 1986 e 1990. Foi também membro da assembleia municipal em vários mandatos. Tendo nascido em Santarém a 30 de Setembro de 1943, assumia-se como uma pessoa que gostava muito da cidade. Dizia que tinha fundado uma empresa de engenharia para poder intervir na mesma e mudar certas coisas. Algumas das suas obras de reabilitação de imóveis em Santarém foram premiadas. Assumia-se como uma pessoa optimista e era primo do dramaturgo escalabitano Bernardo Santareno.