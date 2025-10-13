uma parceria com o Jornal Expresso
14/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 14-10-2025 00:05

Leonel Martinho do Rosário

Leonel Martinho do Rosário
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 14 de Outubro de 2022 com 79 anos

Engenheiro civil e antigo vereador da Câmara de Santarém eleito pelo PS, entre 1986 e 1990. Foi também membro da assembleia municipal em vários mandatos. Tendo nascido em Santarém a 30 de Setembro de 1943, assumia-se como uma pessoa que gostava muito da cidade. Dizia que tinha fundado uma empresa de engenharia para poder intervir na mesma e mudar certas coisas. Algumas das suas obras de reabilitação de imóveis em Santarém foram premiadas. Assumia-se como uma pessoa optimista e era primo do dramaturgo escalabitano Bernardo Santareno.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar