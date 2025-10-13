Memória | 14-10-2025 00:05
Leonel Martinho do Rosário
MEMÓRIA
Faleceu a 14 de Outubro de 2022 com 79 anos
Engenheiro civil e antigo vereador da Câmara de Santarém eleito pelo PS, entre 1986 e 1990. Foi também membro da assembleia municipal em vários mandatos. Tendo nascido em Santarém a 30 de Setembro de 1943, assumia-se como uma pessoa que gostava muito da cidade. Dizia que tinha fundado uma empresa de engenharia para poder intervir na mesma e mudar certas coisas. Algumas das suas obras de reabilitação de imóveis em Santarém foram premiadas. Assumia-se como uma pessoa optimista e era primo do dramaturgo escalabitano Bernardo Santareno.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar