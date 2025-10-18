Natural do Tramagal e residente em Alverca, Alberto Elias foi um entusiasta e divulgador desse singular instrumento musical que é o carrilhão, tendo passado a paixão às filhas Sara e Ana Elias. Engenheiro mecânico de profissão deixa como marca de vida a criação do carrilhão, a que deu o nome de Lvsvtanvs, instalado num camião, com 63 sinos e um peso de 12 toneladas, considerado o maior carrilhão itinerante do mundo. Com a família fundou a associação CICO - Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão que teve como principal objectivo a construção do carrilhão, para fazer chegar a música dos sinos a todos os cantos de Portugal, o que foi concretizado em 2015, com apoio europeu e de diversas outras entidades.