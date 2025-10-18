Natural de Santarém, foi vereador da Câmara Municipal de Santarém, Presidente da União Desportiva de Santarém, director dos complexos desportivos do Jamor e de Rio Maior. Era professor de Educação Física, tendo leccionado na Escola Secundária Sá da Bandeira. Na altura do seu falecimento desempenhava funções nas áreas da educação, cultura e desporto da Câmara de Rio Maior e leccionava na Escola Superior de Desporto. Mestre em gestão desportiva e especialista em marketing do desporto, Albino Maria foi um dos autores da vertente desportiva do programa de enriquecimento curricular adoptado pelo Ministério da Educação em 2006.