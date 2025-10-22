Memória | 23-10-2025 00:05
Manuel Coelho da Silva
MEMÓRIA
Faleceu a 23 de Outubro de 2022, com 75 anos
Manuel Coelho da Silva foi professor e integrou a direcção do Instituto Politécnico de Tomar. Foi também presidente do conselho de opinião da RTP. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, tinha como formação complementar o curso de Comunicação Social da Universidade dos Açores.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar