23/10/2025

Memória | 23-10-2025 00:05

Manuel Coelho da Silva

MEMÓRIA
Faleceu a 23 de Outubro de 2022, com 75 anos

Manuel Coelho da Silva foi professor e integrou a direcção do Instituto Politécnico de Tomar. Foi também presidente do conselho de opinião da RTP. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, tinha como formação complementar o curso de Comunicação Social da Universidade dos Açores.

