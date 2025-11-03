José dos Santos de Jesus (Bioucas)

José dos Santos de Jesus, que era conhecido como José “Bioucas”, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Abrantes democraticamente eleito. Exerceu aquele cargo autárquico entre 1974 e 1990. Nascido em Abrantes a 24 de Março de Março de 1928, foi empresário e professor. Era licenciado em engenharia electromecânica. Homem prático e voluntarioso, participou na fundação do Centro de Recuperação Infantil de Abrantes e foi seu presidente durante vários anos. Também foi voluntário nos Bombeiros Municipais de Abrantes, entre os 18 e os 60 anos. Foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano O MIRANTE na área da Cidadania, em 2012.