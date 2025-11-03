uma parceria com o Jornal Expresso
Memória | 03-11-2025 00:04

Luís Nepomuceno

MEMÓRIA
Faleceu a 3 de Novembro de 2022 com 57 anos

Empresário, foi presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique entre 2001 e 2013. Com actividade cívica e associativa, foi o primeiro presidente da direcção Centro Social Ouriquense; director da ACAS – Centro de Dia; presidente da assembleia-geral do Estrela Futebol Clube Ouriquense onde dinamizou o circuito ciclista do 1º de Maio e criou um grupo de ciclismo feminino. Em 2015 foi o juiz da vila.

