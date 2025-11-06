uma parceria com o Jornal Expresso
06/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
06-11-2025

Hugo Santos

MEMÓRIA
Faleceu a 6 de Novembro de 2018 com 79 anos

Foi professor e escritor. Era natural de Campo Maior mas estava radicado em Torres Novas há mais de trinta anos. Foi autor de vasta obra literária. A editora de O MIRANTE publicou o seu livro “A Cor” na colecção de poesia Alma Nova.

