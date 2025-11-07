António Jaime Carvalho

Empresário, fundou a empresa do ramo automóvel Autogirar, em Santarém, primeira concessão oficial da marca Nissan para o distrito, em 1971. teve actividade política a nível local, tendo sido vereador da CDU na Câmara de Santarém e na Assembleia de Freguesia de São Nicolau. Esteve ligado ao Cine-Clube de Santarém e a outras associações. Natural da Marmeleira, concelho de Rio Maior, foi viver para Santarém com apenas uma semana de vida. Recebeu a Medalha de Mérito Municipal e O MIRANTE atribuiu-lhe em 2019 o Prémio Carreira Empresarial.