Memória | 08-11-2025 00:05
Luís Silva (Bija)
MEMÓRIA
Faleceu dia 8 de Novembro de 2023 com 59 anos
Natural de Marinhais, foi vice-campeão nacional de motocross na cilindrada 125cc em 1993. Participou na primeira prova do campeonato do mundo de motocross 125cc em Águeda em 1985. Competiu em provas do campeonato europeu de motocross na classe 250cc e integrou ainda a selecção portuguesa que venceu o Troféu Mediterrânico de MX em 1994, na Tunísia, tendo sido o vencedor individual absoluto.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar