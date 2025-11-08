uma parceria com o Jornal Expresso
08/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Memória | 08-11-2025 00:05

Luís Silva (Bija)

MEMÓRIA
Faleceu dia 8 de Novembro de 2023 com 59 anos

Natural de Marinhais, foi vice-campeão nacional de motocross na cilindrada 125cc em 1993. Participou na primeira prova do campeonato do mundo de motocross 125cc em Águeda em 1985. Competiu em provas do campeonato europeu de motocross na classe 250cc e integrou ainda a selecção portuguesa que venceu o Troféu Mediterrânico de MX em 1994, na Tunísia, tendo sido o vencedor individual absoluto.

