Memória | 12-11-2025 00:05
Diamantino dos Santos
MEMÓRIA
Faleceu a 12 de Novembro de 2022com 94 anos
Era o músico mais antigo da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, tendo estado ligado à colectividade durante 75 anos. Recebeu várias homenagens em vida, nomeadamente a Medalha Municipal de Valor e Altruísmo, atribuída pelo Município de Tomar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar