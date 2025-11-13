Memória | 13-11-2025 00:05
Joaquim da Silva Cláudio
MEMÓRIA
Faleceu a 13 de Novembro de 2024, com 95 anos
Sócio nº 1 da União Desportiva da Chamusca, era uma pessoa simples e serena, sempre disponível para ajudar o seu semelhante, ficou a fazer parte da história da Chamusca e dos seus melhores cidadãos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Vale Tejo
12-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar