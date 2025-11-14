uma parceria com o Jornal Expresso
Memória | 14-11-2025 00:05

Rosalina Melro

MEMÓRIA
Faleceu a 14 de Novembro de 2015 com 82 anos

Voz crítica e respeitada na cidade de Santarém foi dirigente da Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém, do Círculo Cultural Scalabitano e da Região de Turismo do Ribatejo e empenhou-se em divulgar os tesouros patrimoniais e históricos da velha Scalabis. A nível político integrou a bancada da CDU na Assembleia Municipal de Santarém.

