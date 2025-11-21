José Luís Nazareth Barbosa era conhecido na cidade de Santarém como poeta e pela sua ligação à Orquestra Típica Scalabitana, onde foi apresentador, declamador e letrista de serviço. Foi radialista, tendo ocupado o cargo de director de programas da Rádio Ribatejo. Trabalhou como assistente social na Direcção Geral dos Serviços Prisionais, onde viria a fazer carreira.