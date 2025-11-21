Memória | 21-11-2025 00:05
José Luís Nazareth Barbosa
MEMÓRIA
Faleceu a 21 de Novembro de 2012 com 86 anos
José Luís Nazareth Barbosa era conhecido na cidade de Santarém como poeta e pela sua ligação à Orquestra Típica Scalabitana, onde foi apresentador, declamador e letrista de serviço. Foi radialista, tendo ocupado o cargo de director de programas da Rádio Ribatejo. Trabalhou como assistente social na Direcção Geral dos Serviços Prisionais, onde viria a fazer carreira.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar