Memória | 22-11-2025 00:05
Fernando Simões
MEMÓRIA
Faleceu a 22 de Novembro de 2020 com 89 anos
Foi fotógrafo e empresário na área da fotografia. Fundou a Fótica, em Torres Novas e era uma das figuras mais conhecidas e admiradas de Torres Novas e da região ribatejana pelo seu trabalho de mais de meio século no ramo da fotografia e da óptica. O seu trabalho foi reconhecido pelo município através da atribuição de uma medalha de mérito municipal pelo seu contributo no desenvolvimento da economia do concelho.
