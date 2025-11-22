Fernando Simões

Foi fotógrafo e empresário na área da fotografia. Fundou a Fótica, em Torres Novas e era uma das figuras mais conhecidas e admiradas de Torres Novas e da região ribatejana pelo seu trabalho de mais de meio século no ramo da fotografia e da óptica. O seu trabalho foi reconhecido pelo município através da atribuição de uma medalha de mérito municipal pelo seu contributo no desenvolvimento da economia do concelho.