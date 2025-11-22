José António Lázaro

Jornalista e crítico tauromáquico, era natural de Santarém e na altura do seu falecimento vivia em Vila Franca de Xira. Escreveu sobre tauromaquia para várias publicações nacionais e estrangeiras. Quando do seu falecimento o matador de toiros Mário Coelho descreveu-o como “um crítico sério, apaixonado pela festa e um homem bom".