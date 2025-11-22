Memória | 22-11-2025 00:04
José António Lázaro
MEMÓRIA
Faleceu a 22 de Novembro de 2008 com 68 anos
Jornalista e crítico tauromáquico, era natural de Santarém e na altura do seu falecimento vivia em Vila Franca de Xira. Escreveu sobre tauromaquia para várias publicações nacionais e estrangeiras. Quando do seu falecimento o matador de toiros Mário Coelho descreveu-o como “um crítico sério, apaixonado pela festa e um homem bom".
