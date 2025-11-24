Foi médico oftalmologista e exerceu durante mais de cinquenta anos. Era natural de Almeirim. Tinha consultório na sua terra e em Santarém. Joaquim Gonçalves Isabelinha era também conhecido pela sua faceta filantrópica. Foi sócio número um da Académica de Coimbra, clube que representou enquanto jogador de futebol. O MIRANTE distinguiu-o como Personalidade do Ano, área Vida/2005.