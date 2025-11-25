Memória | 25-11-2025 00:04
Germano Pacheco
MEMÓRIA
Faleceu dia 25 de Novembro de 2006 com 68 anos
Oriundo do Porto, residiu na Ribeira de Santarém durante cinquenta anos. Trabalhou na Rádio Ribatejo e posteriormente na Rádio Pernes. Era o locutor de serviço em eventos como a Feira Nacional de Agricultura e Feira Nacional de Gastronomia. Antes de ser radialista foi funcionário da fábrica de adubos CUF.
