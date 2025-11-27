Memória | 27-11-2025 00:05
Eurico Ferreira
MEMÓRIA
Faleceu a 27 de Novembro de 2022 com 83 anos
Foi professor durante três décadas e esteve no conselho directivo da Escola Febo Moniz de Almeirim durante 13 anos. Apaixonado por electrónica e radioamadorismo fabricou diversos emissores e chegou a montar um sistema “pirata” que retransmitia a televisão espanhola para a zona de Almeirim antes da televisão por cabo.
