27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
27-11-2025

Eurico Ferreira

MEMÓRIA
Faleceu a 27 de Novembro de 2022 com 83 anos

Foi professor durante três décadas e esteve no conselho directivo da Escola Febo Moniz de Almeirim durante 13 anos. Apaixonado por electrónica e radioamadorismo fabricou diversos emissores e chegou a montar um sistema “pirata” que retransmitia a televisão espanhola para a zona de Almeirim antes da televisão por cabo.

