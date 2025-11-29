Memória | 29-11-2025 00:04
Henrique Falcão Estrada
MEMÓRIA
Faleceu a 29 de Novembro de 2021, com 67 anos
Faleceu em Madrid, Espanha, onde vivia há cerca de três dezenas de anos. Era o autor do Blog “Cidadãos por Abrantes - Em defesa do Património e pela discussão do Museu Ibérico”, criado a 29 de Julho de 2009 para contestar inicialmente o “pedregulho”, uma espécie de torre que fazia parte do projecto do Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes (MIAA), que por pressão da população acabou por ser.
