Memória | 30-11-2025 00:05
Joaquim Pinto
MEMÓRIA
Faleceu com 69 anos, em 30 de Novembro de 2007
Empresário, proprietário da empresa de construção, Constrália, foi o responsável pela urbanização de grande parte da rua Pedro de Santarém. Esteve ligado ao ensino superior em Santarém, através do Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA). Criou a Escola de Línguas - Liguacultura e foi um dos fundadores do centro de empresas em Santarém: DET- Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico, SA.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Vale Tejo
26-11-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar