Joaquim Pinto

Empresário, proprietário da empresa de construção, Constrália, foi o responsável pela urbanização de grande parte da rua Pedro de Santarém. Esteve ligado ao ensino superior em Santarém, através do Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA). Criou a Escola de Línguas - Liguacultura e foi um dos fundadores do centro de empresas em Santarém: DET- Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico, SA.