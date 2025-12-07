Memória | 07-12-2025 00:05
João Gomes Moreira
MEMÓRIA
Faleceu dia 7 de Dezembro de 2017 com 95 anos
Foi um dos fundadores da Feira do Ribatejo em Santarém e durante muitos anos viveu por dentro a organização do emblemático evento, que mais tarde viria a ter associada a designação Feira Nacional de Agricultura. Homem ligado à etnografia, às tradições e ao associativismo, João Gomes Moreira foi actor amador de teatro, colaborou em rádios e jornais e ajudou a fundar a Orquestra Típica Scalabitana. Figura incontornável de Santarém, o seu nome foi dado a uma rua da cidade.
