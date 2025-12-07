uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

Memória | 07-12-2025

José Manuel Roque

José Manuel Roque
Faleceu no dia 7 de Dezembro com 79 anos

Empresário, José Manuel Roque, era conhecido pela sua frontalidade assumindo-se como uma pessoa “politicamente incorrecta, graças a Deus”. Na altura do falecimento era Presidente do Conselho de Administração da Roques e Roques Vale do Tejo. Era natural de Lisboa, onde fez o curso complementar dos liceus e onde viveu parte da sua juventude, mas desenvolveu toda a sua carreira empresarial em Santarém, para onde rumou em 1968. Começou por trabalhar nos escritórios da antiga Camionagem Ribatejana, propriedade do pai e dos tios. Depois de vendida a transportadora, em 1971, é criada a Roques - Comércio de Veículos e Serviços Ldª, dedicada à venda e reparação de automóveis. José Manuel Roque surge na linha da frente desse novo projecto empresarial da família Roque, assumindo a administração e gestão da empresa desde a sua fundação até falecer. O empresário esteve também na fundação de outras empresas comerciais, industriais e de serviços. A nível associativo foi director da Confederação do Comércio Português, membro do conselho director da Prevenção Rodoviária Portuguesa, presidente da Associação Nacional dos Concessionários Renault, vice-presidente da União Europeia dos Concessionários Renault. Teve uma breve passagem pela política enquanto candidato a deputado, figurando como independente nas listas da Aliança Democrática nas eleições legislativas de 1980. Foi ainda membro da Assembleia Municipal de Santarém. Em 1993 a Câmara Municipal de Santarém distinguiu-o como “Cidadão Ilustre” e em 1996 foi nomeado “Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito” pelo Presidente da República Francesa. Recebeu, em 2013, o Galardão Carreira Empresarial atribuído por O MIRANTE.

