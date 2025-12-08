Memória | 08-12-2025 00:04
Mário Gonçalves
MEMÓRIA
Faleceu a 8 de Dezembro de 2024 com 54 anos
Professor, leccionou durante 25 anos na Escola Profissional de Salvaterra de Magos e foi director do seu Centro de Certificação de Competências. Foi também jornalista na Rádio Iris FM, em Samora Correia, e colaborou em jornais como O MIRANTE e a A Capital, entre outros. Licenciado em Línguas e Literatura era um apaixonado pela gastronomia, pela leitura e pela escrita. Foi autor de vários livros e co-autor da Monografia Samora Através dos Tempos, com o padre Camilo Neves Martins.
