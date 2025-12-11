Memória | 11-12-2025 00:05
Fernando Mendes
MEMÓRIA
Faleceu a 11 de Dezembro de 2016 com 82 anos
Era proprietário de uma funerária de Tomar com o seu nome. Foi dirigente associativo tendo sido presidente da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e do União de Tomar. Ficou conhecido por ter contratado o futebolista Eusébio, já em fim de carreira, para jogar por aquele clube.
