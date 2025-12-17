Memória | 17-12-2025 00:05
Natércia Freire
MEMÓRIA
Faleceu a 17 de Dezembro de 2004, com 84 anos
Era natural de Benavente. Venceu o Prémio Nacional de Poesia em 1971 com “Os Intrusos”. Para além da poesia, Natércia Freire dedicou-se à composição musical e ao jornalismo. O seu espólio literário está numa sala da Biblioteca Municipal de Benavente. A câmara criou um Prémio Literário com o seu nome.
