Francisco Leonor

Era antiquário em Almeirim e profundo conhecedor da cidade e das suas gentes. Começou a trabalhar aos 12 anos como tipógrafo numa oficina de Rio Maior. Mais tarde trabalhou nas minas de lenhite, no mesmo concelho. Aos 19 anos o seu padrinho, a pedido da sua mãe, empregou-o num escritório em Almeirim onde trabalhou cerca de trinta anos no negócio de vinhos. Após a morte do padrinho iniciou uma vida comercial por conta própria.