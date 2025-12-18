uma parceria com o Jornal Expresso
18/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 18-12-2025 00:05

Francisco Leonor

Francisco Leonor
MEMÓRIA
Faleceu a 18 de Dezembro de 2015, com 93 anos

Era antiquário em Almeirim e profundo conhecedor da cidade e das suas gentes. Começou a trabalhar aos 12 anos como tipógrafo numa oficina de Rio Maior. Mais tarde trabalhou nas minas de lenhite, no mesmo concelho. Aos 19 anos o seu padrinho, a pedido da sua mãe, empregou-o num escritório em Almeirim onde trabalhou cerca de trinta anos no negócio de vinhos. Após a morte do padrinho iniciou uma vida comercial por conta própria.

