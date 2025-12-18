Memória | 18-12-2025 00:04
José Martins Leitão
MEMÓRIA
Faleceu no dia 18 de Dezembro de 2019, com 80 anos
Pessoa muito conhecida e respeitada na cidade de Santarém, esteve ligado ao movimento associativo e à intervenção cívica, tendo sido também autarca da Assembleia Municipal, eleito como independente nas listas da CDU. Natural de Assentiz, Rio Maior, recebeu a medalha de honra da Ordem dos Advogados.
