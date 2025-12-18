Memória | 18-12-2025 00:03
Júlio Godinho
Faleceu a 18 de Dezembro de 2013, com 53 anos
Era mestre de Xadrez e residia no Entroncamento. Na altura do seu falecimento estava afastado da modalidade. Foi um dos melhores jogadores de xadrez do Distrito de Santarém nos anos 80 e princípio da década de noventa e um grande divulgador da modalidade tendo contribuído para o surgimento de muitos jovens jogadores.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Vale Tejo
17-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar